Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
10
15
25
2
AFC Bournemouth
9
5
18
3
Liverpool FC
10
4
18
4
Tottenham Hotspur FC
10
9
17
5
Chelsea FC
10
7
17
6
Sunderland AFC
9
4
17
7
Manchester United FC
10
1
17
8
Manchester City FC
9
10
16
9
Crystal Palace FC
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion FC
10
2
15
11
Aston Villa
10
-1
15
12
Brentford FC
10
-2
13
13
Newcastle United FC
9
1
12
14
Fulham FC
10
-2
11
15
Everton FC
9
-3
11
16
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
10
-7
10
18
Nottingham Forest
10
-12
6
19
West Ham United FC
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
10
-15
2