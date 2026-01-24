Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
22
26
50
2
Manchester City FC
22
24
43
3
Aston Villa
22
8
43
4
Liverpool FC
22
4
36
5
Manchester United FC
22
6
35
6
Chelsea FC
22
12
34
7
Brentford FC
22
5
33
8
Newcastle United FC
22
5
33
9
Sunderland AFC
22
0
33
10
Everton FC
22
-1
32
11
Fulham FC
22
-1
31
12
Brighton & Hove Albion FC
22
3
30
13
Crystal Palace FC
22
-2
28
14
Tottenham Hotspur FC
22
2
27
15
AFC Bournemouth
22
-6
27
16
Leeds United
22
-7
25
17
Nottingham Forest
22
-13
22
18
West Ham United FC
22
-20
17
19
Burnley FC
22
-19
14
20
Wolverhampton Wanderers FC
22
-26
8