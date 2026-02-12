Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
25
32
56
2
Manchester City FC
26
30
53
3
Aston Villa
26
10
50
4
Manchester United FC
26
10
45
5
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
25
5
39
8
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United FC
26
0
36
11
Sunderland AFC
26
-3
36
12
Fulham FC
26
-5
34
13
Crystal Palace FC
26
-4
32
14
Brighton & Hove Albion FC
26
0
31
15
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur FC
26
-1
29
17
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United FC
26
-17
24
19
Burnley FC
26
-23
18
20
Wolverhampton Wanderers FC
26
-32
9