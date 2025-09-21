DE
Martinelli délivre les Gunners
Arsenal arrache le match nul dans les arrêts de jeu contre Manchester City

Arsenal et Manchester City n'ont pas réussi à se départager dans le choc de la 5e journée de Premier League. Les Gunners ont arraché le match nul dans les arrêts de jeu. Un résultat qui fait des affaires de Liverpool.
Gabriel Martinelli a égalisé à la 93e minute.
Le choc de la 5e journée de Premier League s'est conclu sur un nul 1-1 entre Arsenal et Manchester City. Ce résultat fait les affaires de Liverpool, qui est leader avec cinq points d'avance.

A l'Emirates, les Citizens ont ouvert le score par Haaland dès la 9e minute. Contrairement à son habitude, l'équipe de Pep Guardiola a ensuite surtout défendu et abandonné le contrôle du jeu aux Gunners. Ceux-ci ont arraché un point dans les arrêts de jeu par Martinelli, servi par Eze (93e).

Granit Xhaka décisif

Au classement, Liverpool compte le maximum de 15 points. Un trio composé d'Arsenal, Tottenham et Bournemouth suit avec 10 unités.

Sunderland continue son bon début de saison en Premier League. Les Black Cats ont fait 1-1 à domicile contre Aston Villa. Mené, Sunderland a égalisé par Isidor, servi par Granit Xhaka. Le promu compte ainsi huit points.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
Liverpool FC
5
6
15
2
Arsenal FC
Arsenal FC
5
8
10
3
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
5
7
10
4
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
5
1
10
5
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
5
4
9
6
Chelsea FC
Chelsea FC
5
5
8
7
Sunderland AFC
Sunderland AFC
5
2
8
8
Fulham FC
Fulham FC
5
1
8
9
Manchester City FC
Manchester City FC
5
4
7
10
Everton FC
Everton FC
5
1
7
11
Manchester United FC
Manchester United FC
5
-2
7
12
Leeds United
Leeds United
5
-3
7
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
5
0
6
14
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
5
-2
5
15
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
-4
5
16
Burnley FC
Burnley FC
5
-3
4
17
Brentford FC
Brentford FC
5
-4
4
18
Aston Villa
Aston Villa
5
-4
3
19
West Ham United FC
West Ham United FC
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
5
-9
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
