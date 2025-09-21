Arsenal et Manchester City n'ont pas réussi à se départager dans le choc de la 5e journée de Premier League. Les Gunners ont arraché le match nul dans les arrêts de jeu. Un résultat qui fait des affaires de Liverpool.

Arsenal arrache le match nul dans les arrêts de jeu contre Manchester City

Gabriel Martinelli a égalisé à la 93e minute. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Le choc de la 5e journée de Premier League s'est conclu sur un nul 1-1 entre Arsenal et Manchester City. Ce résultat fait les affaires de Liverpool, qui est leader avec cinq points d'avance.

A l'Emirates, les Citizens ont ouvert le score par Haaland dès la 9e minute. Contrairement à son habitude, l'équipe de Pep Guardiola a ensuite surtout défendu et abandonné le contrôle du jeu aux Gunners. Ceux-ci ont arraché un point dans les arrêts de jeu par Martinelli, servi par Eze (93e).

Granit Xhaka décisif

Au classement, Liverpool compte le maximum de 15 points. Un trio composé d'Arsenal, Tottenham et Bournemouth suit avec 10 unités.

Sunderland continue son bon début de saison en Premier League. Les Black Cats ont fait 1-1 à domicile contre Aston Villa. Mené, Sunderland a égalisé par Isidor, servi par Granit Xhaka. Le promu compte ainsi huit points.