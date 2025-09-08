Un nouveau succès pour la Suisse M21
Trois jours après son succès en Estonie pour le compte du tour préliminaire de l'Euro M21, la Suisse a cueilli une nouvelle victoire. A Aarau, elle a battu 2-1 l'Albanie en match amical grâce à des réussites du Sédunois Liam Chipperfield (27e) et du Nyonnais Dircssi Ngonzo (81e).
Un attaquant congolais à Lucerne
Le FC Lucerne s’est attaché les services du Congolais Oscar Kabwit. L’attaquant de 20 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison par le TP Mazembe. Le FC Lucerne aura la possibilité de lever une option d’achat.
Un renfort pour le FC Winterthour
Le FC Winterthour se renforce. Le club zurichois annonce la venue du Guinéen Bafodé Dansoko. Cet attaquant de 29 ans évoluait depuis 2018 en Belgique. La saison dernière, il portait les couleurs de Patro Eisden dans le championnat de 2e division.
Leverkusen a un nouvel entraîneur
Demi-finaliste de l'Euro 2021 à la tête du Danemark, Kasper Hjulmand est le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen. Le Danois succède au Néerlandais Erik ten Hag, limogé la semaine dernière.
Agé de 53 ans, Kasper Hjulmand s'est engagé jusqu'à l'été 2027 et aura la difficile tâche de reconstruire un effectif après une vague de départ lors du dernier mercato. Florian Wirtz et bien sûr Granit Xhaka, deux des grands artisans du doublé lors de la saison 2023/2024, n'ont ainsi pas été vraiment remplacés.
David von Ballmoos s'en va à Lugano
David von Ballmoos s'est trouvé un nouveau club. Le gardien de 30 ans, dont l'avenir était bouché à Young Boys, est prêté jusqu'au terme de la saison au FC Lugano.
Les deux clubs ont annoncé son mouvement lundi après-midi, précisant que le contrat comporte une option d'achat.
David Von Ballmoos a fait toute sa carrière professionnelle avec YB, remportant six titres de champion de Suisse et deux Coupes de Suisse. S'il avait récupéré sa place de titulaire aux dépens d'Anthony Racioppi à l'été 2024 après sa blessure à une épaule, il l'avait cédée à Marvin Keller en cours de saison dernière.
David von Ballmoos devrait avoir sa chance à Lugano. Il sera en concurrence avec l'international kosovar Amir Saipi, qui avait failli quitter le Tessin durant l'été.
Lewin Blum prêté en Belgique
Lewin Blum quitte Young Boys, a annoncé samedi le club bernois de Super League. Le défenseur de 24 ans, ancien international junior suisse en manque de temps de jeu à YB, a été prêté jusqu'au terme de la saison au Sporting Charleroi en première division belge. Le contrat comporte une option d'achat.
Abdoulaye Diaby signe à GC
Les Grasshoppers ont recruté un nouveau défenseur central. Abdoulaye Diaby a signé un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième saison, selon le club zurichois.
L'international malien de 25 ans a disputé 24 matches avec St-Gall la saison dernière.
Stephanie Waeber se déchire un ligament croisé antérieur
Capitaine des Young Boys, Stephanie Waeber est au repos forcé pour de longs mois. La milieu offensive fribourgeoise de 24 ans s'est déchiré le ligament croisé du genou gauche à l'entraînement, a annoncé le champion de Suisse en titre. Elle doit se soumettre à une opération.
Bastien Toma quitte Saint-Gall
Bastien Toma et le FC Saint-Gall prennent des chemins séparés. Le milieu de terrain de 26 ans et les Brodeurs ont résilié son contrat, valable jusqu’en 2026, d’un commun accord. Passé par le FC Sion et le KRC Genk, Toma avait déjà évolué à Saint.Gal lors d’un prêt en 2021/22, avant de revenir définitivement en septembre 2023. En près de quatre saisons sous le maillot vert et blanc, il a disputé 94 matches officiels, inscrivant six buts et délivrant douze passes décisives.
Lausanne prête de la Fuente à Ceuta
Après avoir laissé filer son joyau Alvyn Sanches à Young Boys, Lausanne-Sport a perdu un deuxième attaquant lundi lors de la dernière journée du mercato international.
Konrad de la Fuente rejoint en effet l'AD Ceuta FC, néo-promu en 2e division espagnole. L'Américain de 24 ans a été prêté jusqu'au terme de la saison, a annoncé le LS.
De la Fuente était arrivé durant l'été 2024 dans la capitale vaudoise, et a disputé 31 matches avec le club lausannois (1 but inscrit seulement). Il est toujours sous contrat avec le FC Lausanne-Sport jusqu’au 30 juin 2027.