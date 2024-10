AFP Agence France-Presse

Après la victoire de Monaco samedi à Rennes (2-1), le PSG se devait de gagner sur la côte d'Azur pour revenir au niveau des Monégasques, 19 points.

Mais avec un jeu parfois ennuyeux et pas assez dangereux devant le but, les Parisiens repartent de Nice avec un seul point assez logiquement et sont désormais dauphins (17 points) avant la trêve internationale.

Luis Enrique et ses hommes voulaient clôturer cette semaine compliquée, marquée la défaite à Arsenal (2-0) et la mise à l'écart d'Ousmane Dembélé, par une bonne note.

Mais face à l'équipe de Franck Haise bien organisée, ils ont été trop timides et maladroits avec beaucoup de pertes de balles et de déchets techniques, qui ont entrainé l'ouverture du score d'Ali Abdi (38e) sur une balle détournée par Nuno Mendez. L'égalisation du défenseur parisien (52e) a permis d'éviter la crise, même si Bradley Barcola a estimé qu'il fallait «plus d'envie» pour Paris. Les Aiglons sont 9e avec 9 points.