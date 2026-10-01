Le Portugal a déjà remplacé Cristiano Ronaldo

Pas de temps à perdre avec les caprices de stars! Le Portugal a déjà réattribué le numéro 7 du boudeur Cristiano Ronaldo. Personne n'est irremplaçable, prouve la sélection portugaise.

ATS Agence télégraphique suisse

Ça n'a pas traîné. Mercredi soir, Cristiano Ronaldo a quitté le camp de l'équipe nationale portugaise. Et dès jeudi, un autre joueur portera son numéro 7 en match officiel.

Quelques heures seulement après le départ de sa légende Cristiano Ronaldo, la sélection portugaise a réattribué son numéro de maillot. Rafael Leão portera jeudi soir le numéro 7 lors du match de Ligue des nations au Danemark. C'est ce qui ressort des listes officielles des joueurs convoqués pour cette rencontre à Copenhague. Leão, 27 ans, évolue depuis cette saison à Galatasaray.

La signification que revêt ce numéro pour Ronaldo est illustrée à elle seule par sa marque «CR7». Le joueur de 41 ans, qui détient le record du nombre de sélections, l'avait repris en 2008, soit il y a 18 ans, après Luis Figo.

Comme il n’avait été que remplaçant lors de la victoire 2-1 en Norvège et qu’il n’avait pas non plus été retenu dans le onze de départ contre le Danemark, Ronaldo a quitté la sélection portugaise à la veille du match contre les Danois. Il s'est envolé pour Madrid à bord d'un jet privé et ne devrait plus jamais jouer pour la sélection nationale. À ce jour, Cristiano Ronaldo a disputé 234 matches internationaux avec le Portugal, au cours desquels il a marqué 146 buts.