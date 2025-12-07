Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
16
27
40
2
Real Madrid
15
19
36
3
Villarreal CF
15
18
35
4
Atlético Madrid
16
13
31
5
Real Betis Balompié
15
6
24
6
Espanyol Barcelone
14
2
24
7
Athletic Bilbao
16
-5
23
8
Getafe CF
15
-4
20
9
Deportivo Alaves
15
-2
18
10
Rayo Vallecano
14
-2
17
11
CF Elche
14
-2
16
12
Real Sociedad
15
-3
16
13
Celta Vigo
14
-3
16
14
FC Séville
14
-4
16
15
Majorque
15
-7
14
16
Valence CF
14
-9
14
17
CA Osasuna
14
-6
12
18
FC Gérone
14
-13
12
19
Real Oviedo
15
-15
10
20
Levante UD
14
-10
9