Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
23
40
58
2
Real Madrid
23
31
57
3
Atlético Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
22
19
45
5
Real Betis Balompié
23
9
38
6
Espanyol Barcelone
23
-4
34
7
Celta Vigo
23
5
33
8
Real Sociedad
23
2
31
9
CA Osasuna
24
0
30
10
Athletic Bilbao
23
-8
28
11
Getafe CF
23
-9
26
12
FC Gérone
23
-15
26
13
CF Elche
24
-4
25
14
FC Séville
23
-8
25
15
Deportivo Alaves
23
-9
25
16
Majorque
23
-9
24
17
Valence CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
22
-22
16