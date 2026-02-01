Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
22
37
55
2
Real Madrid
21
28
51
3
Atlético Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
21
16
42
5
Espanyol Barcelone
22
-1
34
6
Real Betis Balompié
21
7
32
7
Celta Vigo
21
6
32
8
Real Sociedad
21
0
27
9
CA Osasuna
22
-1
26
10
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
FC Gérone
22
-15
25
12
CF Elche
22
-2
24
13
FC Séville
21
-5
24
14
Athletic Bilbao
21
-10
24
15
Valence CF
21
-11
23
16
Rayo Vallecano
21
-11
22
17
Getafe CF
21
-11
22
18
Majorque
21
-9
21
19
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
22
-22
16