Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
24
34
60
2
FC Barcelone
23
40
58
3
Atlético Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
23
18
45
5
Real Betis Balompié
23
9
38
6
Espanyol Barcelone
24
-4
35
7
Celta Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
24
-1
31
9
CA Osasuna
24
0
30
10
Getafe CF
24
-8
29
11
Athletic Bilbao
23
-8
28
12
FC Séville
24
-8
26
13
Deportivo Alaves
24
-9
26
14
FC Gérone
23
-15
26
15
CF Elche
24
-4
25
16
Majorque
23
-9
24
17
Valence CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
22
-22
16