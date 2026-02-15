DE
FR
Majorque
Majorque
Dès 21:00
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
Majorque
Majorque
Dès 21:00
Vs
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
24
34
60
2
FC Barcelone
FC Barcelone
23
40
58
3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
23
20
45
4
Villarreal CF
Villarreal CF
23
18
45
5
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
23
9
38
6
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
24
-4
35
7
Celta Vigo
Celta Vigo
24
5
34
8
Real Sociedad
Real Sociedad
24
-1
31
9
CA Osasuna
CA Osasuna
24
0
30
10
Getafe CF
Getafe CF
24
-8
29
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
23
-8
28
12
FC Séville
FC Séville
24
-8
26
13
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
24
-9
26
14
FC Gérone
FC Gérone
23
-15
26
15
CF Elche
CF Elche
24
-4
25
16
Majorque
Majorque
23
-9
24
17
Valence CF
Valence CF
23
-14
23
18
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
Levante UD
22
-12
18
20
Real Oviedo
Real Oviedo
22
-22
16
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Isidro
Diaz de Mera Escuderos
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
15 février 2026 à 21:00
Stade
Palma de Majorque, Espagne
Son Moix Stadium
Capacité
26 020
Articles les plus lus
    Articles les plus lus