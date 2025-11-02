DE
Levante UD
Levante UD
Dès 14:00
Celta Vigo
Celta Vigo
Levante UD
Levante UD
Dès 14:00
Vs
Celta Vigo
Celta Vigo
LaLiga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
Real Madrid
11
16
30
2
Villarreal CF
Villarreal CF
11
12
23
3
FC Barcelone
FC Barcelone
10
13
22
4
Atlético Madrid
Atlético Madrid
11
11
22
5
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
10
3
18
6
Getafe CF
Getafe CF
11
-1
17
7
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
10
3
16
8
CF Elche
CF Elche
10
1
14
9
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
11
-2
14
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
11
-2
14
11
FC Séville
FC Séville
11
-2
13
12
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
10
0
12
13
Real Sociedad
Real Sociedad
11
-3
12
14
Celta Vigo
Celta Vigo
10
-2
10
15
CA Osasuna
CA Osasuna
10
-3
10
16
Levante UD
Levante UD
10
-4
9
17
Majorque
Majorque
10
-4
9
18
Valence CF
Valence CF
11
-10
9
19
Real Oviedo
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Gérone
FC Gérone
11
-14
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Alejandro
Quintero Gonzalez
Espagne
Coup d’envoi
dimanche
02 novembre 2025 à 14:00
Stade
Valence, Espagne
Ciutat de Valencia
Capacité
26 354
