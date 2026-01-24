Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
20
32
49
2
Real Madrid
20
26
48
3
Villarreal CF
19
18
41
4
Atlético Madrid
20
18
41
5
Espanyol Barcelone
20
1
34
6
Real Betis Balompié
20
8
32
7
Celta Vigo
20
8
32
8
CF Elche
21
0
24
9
Real Sociedad
20
-2
24
10
Athletic Bilbao
20
-9
24
11
FC Gérone
20
-14
24
12
CA Osasuna
20
-3
22
13
Rayo Vallecano
20
-9
22
14
FC Séville
20
-6
21
15
Majorque
20
-6
21
16
Getafe CF
20
-11
21
17
Valence CF
20
-12
20
18
Deportivo Alaves
20
-9
19
19
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
20
-20
13