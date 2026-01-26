Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
21
35
52
2
Real Madrid
21
28
51
3
Atlético Madrid
21
21
44
4
Villarreal CF
20
16
41
5
Espanyol Barcelone
21
0
34
6
Real Betis Balompié
21
7
32
7
Celta Vigo
21
6
32
8
Real Sociedad
21
0
27
9
CA Osasuna
21
-1
25
10
CF Elche
21
0
24
11
FC Séville
21
-5
24
12
Athletic Bilbao
21
-10
24
13
FC Gérone
20
-14
24
14
Valence CF
21
-11
23
15
Deportivo Alaves
21
-8
22
16
Rayo Vallecano
21
-11
22
17
Majorque
21
-9
21
18
Getafe CF
20
-11
21
19
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
21
-23
13