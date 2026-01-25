Équipe
J.
DB.
PT.
1
Real Madrid
21
28
51
2
FC Barcelone
20
32
49
3
Atlético Madrid
20
18
41
4
Villarreal CF
20
16
41
5
Espanyol Barcelone
21
0
34
6
Real Betis Balompié
20
8
32
7
Celta Vigo
20
8
32
8
CA Osasuna
21
-1
25
9
CF Elche
21
0
24
10
Real Sociedad
20
-2
24
11
FC Séville
21
-5
24
12
Athletic Bilbao
21
-10
24
13
FC Gérone
20
-14
24
14
Valence CF
21
-11
23
15
Rayo Vallecano
21
-11
22
16
Majorque
20
-6
21
17
Getafe CF
20
-11
21
18
Deportivo Alaves
20
-9
19
19
Levante UD
20
-10
17
20
Real Oviedo
20
-20
13