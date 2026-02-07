Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
22
37
55
2
Real Madrid
22
29
54
3
Atlético Madrid
22
21
45
4
Villarreal CF
21
16
42
5
Real Betis Balompié
22
8
35
6
Espanyol Barcelone
22
-1
34
7
Celta Vigo
23
5
33
8
CA Osasuna
23
0
29
9
Real Sociedad
22
0
28
10
Deportivo Alaves
22
-7
25
11
Athletic Bilbao
22
-10
25
12
FC Gérone
22
-15
25
13
CF Elche
22
-2
24
14
Majorque
22
-6
24
15
FC Séville
22
-8
24
16
Valence CF
22
-12
23
17
Getafe CF
22
-11
23
18
Rayo Vallecano
22
-12
22
19
Levante UD
21
-10
18
20
Real Oviedo
22
-22
16