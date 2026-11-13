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Le match en direct
La Nati affronte la Slovénie à Maribor

Suivez en direct le duel entre la Slovénie et la Suisse dans le cadre de la Ligue des Nations.
Publié: il y a 52 minutes
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