La France s'est imposée 1-0 en Belgique lundi en Ligue des nations, grâce à un but de Michael Olise à la 88e. Roberto Mancini a cueilli son premier succès depuis son retour sur le banc de l'Italie en Turquie 4-1.

AFP Agence France-Presse

Victorieux face aux Turcs 1-0 vendredi, les hommes de Zinédine Zidane ont longtemps buté sur des Diables rouges. Il a fallu un raid solitaire d'Olise, entré en jeu à la 77e, à deux minutes de la fin du temps réglementaire pour arracher le succès.

Il récompense des Bleus plus entreprenants, eux qui avaient trouvé la transversale par Désiré Doué à la 12e, et le poteau par Lucas Da Cunha à la 54e. Cette victoire permet à la France de s'emparer de la tête du groupe A1 avec six points, devant la Belgique et l'Italie (3pts).

A Bursa, les Italiens ont dominé la Turquie 4-1, eux qui menaient déjà 3-0 après une demi-heure de jeu. Alessandro Bastoni a ouvert la marque à la 9e, avant que Davide Frattesi (22e) puis Michael Kayode (27e) ne permettent aux Transalpins de renforcer leur avantage. Baris Yilmaz a bien réduit le score à la 47e, mais Francesco Esposito a donné le coup de grâce trois minutes plus tard.

Cette victoire permet à la Nazionale de tourner une page douloureuse de son histoire récente, elle qui a manqué en Amérique du Nord son 3e Mondial de rang. Ce succès est le premier en match officiel depuis le 26 mars, où l'Italie avait battu l'Irlande du Nord 2-0 lors du premier tour des barrages avant de s'incliner aux tirs au but cinq jours plus tard face à la Bosnie (1-1, 4-1 tab), enterrant ses espoirs de Coupe du monde.