Le PSG a pris six points d'avance en tête de la Ligue 1 en dominant Lens 1-0 samedi.

Le PSG domine Lens, et la Ligue 1

Six points d'avance sur Monaco

Dembélé a offert la victoire au PSG samedi Photo: MOHAMMED BADRA

Le PSG domine Lens ce samedi soir. Les Parisiens ont toutefois continué de manquer d'efficacité offensive, à quelques jours de rencontrer l'Atletico de Madrid en Ligue des champions.

Le score aurait pu être encore une fois beaucoup plus large, tant Paris a raté devant le gardien lensois Brice Samba, auteur de sept arrêts. Après l'ouverture du score d'Ousmane Dembélé (4e), le PSG a cruellement manqué de réalisme pour concrétiser une domination dans tous les secteurs, même après l'exclusion du défenseur lensois Abdulkhodir Khusanov (59e).

Après la démonstration face à l'OM au Vélodrome (3-0), où les Parisiens ont tout contrôlé et ont inscrit trois buts, le compteur est resté bloqué samedi après-midi à une seule réalisation. Mais les joueurs de Luis Enrique comptent désormais six longueurs d'avance sur l'AS Monaco, deuxième et défait à Angers (1-0) vendredi soir.