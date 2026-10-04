Le Bayern est l'équipe la plus dominante au monde

Le Bayern Munich écrase ses adversaires les uns après les autres. Le champion allemand est seul au sommet, comme le prouve une statistique publiée récemment.

Dominik Mani

Celui qui voudrait reprocher au Bayern un début de saison poussif se trompe totalement. Après quatre matches, l'équipe de Vincent Kompany occupe la deuxième place en Bundesliga. Mais dans une statistique, les Munichois ne sont pas seulement les meilleurs en Allemagne, ils le sont même dans le monde entier.

Selon une publication du Centre international d'étude du sport (CIES) durant la trêve internationale, le champion allemand est l'équipe qui domine le plus le jeu au monde. C'est ce qui ressort d'une étude prenant en compte 27 indicateurs tels que la pression, le contrôle et la possession du ballon. Comme le Bayern affiche la valeur la plus élevée de toutes les équipes issues des 68 championnats analysés, une valeur de 100 lui est attribuée. Puis, toutes les autres équipes sont classées par rapport à cela.

Le Real seulement dans la moyenne

Directement derrière le Bayern se trouve un autre poids lourd européen, le FC Barcelone. L'équipe entraînée par Hansi Flick obtient une valeur de 97 et est la seule à pouvoir rivaliser avec le Bayern. Les clubs suivants atteignent 93 ou moins. Celui qui réalise une performance étonnamment mauvaise est le Real Madrid.

Les Merengues atteignent tout juste une valeur de 72, ce qui n'est que la cinquième meilleure valeur en Espagne. Les adversaires de Vinicius, Mbappé et Cie ont souvent la tâche facile, car les stars du Real exercent peu de pression sur leurs adversaires.

Le promu de Bundesliga tout en bas

Pour trouver des équipes suisses, il faut faire défiler longuement la liste vers le bas. Comme en championnat, Lugano est également en tête dans cette statistique. Avec une valeur de 67, les Tessinois sont le numéro 1 avec une grande marge, suivis du promu Vaduz (54) et de Young Boys (53). En Suisse, il vaut la peine de jeter un coup d'œil à la fin du classement, où se trouve actuellement le FC Zurich, juste derrière le FC Lucerne.

Les personnes qui font l'effort d'aller jusqu'au bout de la liste trouveront tout en bas un nom connu. Schalke, promu en Bundesliga, atteint tout juste une valeur de 18. L'équipe de l'entraîneur Miron Muslic est particulièrement faible lorsqu'il s'agit de s'installer dans le dernier tiers adverse. Malgré cette piètre valeur, les Allemands peuvent se targuer d'un début de saison réussi et occupent la onzième place du classement après quatre journées de championnat. Reste à voir si leur approche défensive sera récompensée par le maintien.