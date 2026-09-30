Andri Bäggli

«Ce serait vraiment vraiment dommage, voire stupide, de gâcher une si bonne position de départ», déclarait le sélectionneur de la Suisse M21, Alex Frei, avant le match contre l'Islande, dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Il avait également évoqué un «test de caractère»... mais ses joueurs l'ont lamentablement raté. La sélection suisse M21 s'est effondrée 1-5 dans le Grand Nord et se retrouve désormais dans une situation délicate.

Un match nul en Islande aurait en effet suffi à assurer à la Suisse la deuxième place du groupe C. Une victoire aurait même pu lui offrir une «Finalissima» contre la France. Et qui sait ce qui se serait passé, car les Français n'ont pas vraiment convaincu lors de leurs deux derniers matches (1-1 contre l'Islande, puis courte victoire 2-0 contre l'Estonie, avec 65 minutes de supériorité numérique).

Rien n'est simple pour la Suisse M21

Mais la situation a complètement changé. La Suisse doit désormais battre la France si elle veut s'assurer la deuxième place du groupe. En cas de défaite, ou si elle ne prend qu'un seul point, l'Islande comme les Îles Féroé auront encore, selon la configuration des résultats, la possibilité de dépasser les Suisses.

Une chose est sûre: ce n'est pas uniquement à cause de cette rencontre que la Suisse s'est mise dans cette situation. Même si la défaite face à l'Islande a été rude, c'est sans doute celle subie contre le Luxembourg (1-2) lors du match aller qui agace davantage. Depuis l'arrivée d'Alex Frei sur le banc, la sélection M21 n'est pas aussi avancée qu'on l'aurait pensé. Certes les trois premiers matches ont tous été remportés, mais face à des adversaires relativement abordables.

À cela s'ajoute le fait que la Suisse M21 n'a pas montré de grandes qualités. Il lui a manqué de la combativité, de la discipline et de la vivacité. La réaction après la pause et le 1-2 qui en a résulté n'ont été qu'un feu de paille. Les qualifications pour l'Euro s'annoncent donc difficiles, même si l'équipe parvient à se hisser dans les barrages lors de la dernière journée.