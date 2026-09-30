Les sujets de discussion autour de la Ligue des Nations ne manquent pas. La deuxième journée a été marquée par plusieurs scènes insolites.

Nick Rohner

La deuxième journée de la Ligue des Nations est terminée. Outre des matches passionnants et des victoires sans appel, des scènes insolites, de grands noms et des anecdotes en dehors du terrain ont fait parler.

Un match controversé entre l'Irlande et Israël

Lors du match entre l’Irlande et Israël, ce sont surtout les événements en dehors du terrain qui ont fait causer. Dès l’hymne national israélien, les joueurs irlandais ont baissé la tête. La rencontre était très controversée en raison de la guerre à Gaza et des tensions politiques qui l’ont précédée. Le gardien irlandais Gavin Bazunu a même boycotté la rencontre. Plus tard, les Irlandais ont dénoncé des propos racistes tenus par des supporters israéliens à l’encontre d’un joueur. Sur le terrain, en revanche, l’issue a été rapidement scellée: l’Irlande menait 3-0 à la mi-temps et s’est imposée haut la main sur terrain neutre, à Debrecen.

Grossière faute de Silva

À Oslo, le match entre la Norvège et le Portugal a longtemps été très disputé et équilibré. C’est d’autant plus cruel qu’une erreur du gardien a scellé l’issue de la rencontre. Le Norvégien Örjan Nyland a réalisé une passe ratée incroyable, avant de se faire lober par Gonçalo Ramos. Peu avant la fin du match, une autre scène a fait parler d’elle: Bernardo Silva a commis une faute violente sur le capitaine norvégien Martin Ødegaard. Le Portugais a été critiqué par la suite pour cet incident.

L'Espagne célèbre à la maison

Mardi, l’équipe nationale espagnole a joué pour la première fois devant son public depuis son «conte de fées estival», conclu par une victoire au Mondial 2026. Avant la rencontre, le capitaine Rodri a une nouvelle fois présenté le trophée au peuple espagnol. Les supporters n’ont pas eu à attendre longtemps pour se réjouir: peu après le coup d’envoi, Lamine Yamal a ouvert le score contre la Croatie. L’Espagne s’est finalement imposée 4-1 et reste ainsi invaincue depuis 20 matches. Sa dernière défaite après 90 minutes remonte à plus de deux ans.

Mexx Meerdink commence fort chez les Oranje

C’est Mexx Meerdink qui a fait la différence pour les Pays-Bas lors du match à Belgrade. Titulaire pour la première fois en sélection, le Néerlandais est d’emblée devenu le héros de la rencontre face à la Serbie. L’attaquant de l’AZ Alkmaar n’avait fait ses débuts avec l’équipe nationale A que la semaine précédente. Contre la Serbie, il a inscrit un doublé, offrant ainsi la victoire aux Néerlandais.

Une averse de sifflets en Turquie

La Turquie s’est inclinée à domicile face à l’Italie. Dès la mi-temps, l’équipe locale était menée 0-3. Les supporters ont clairement fait savoir à leurs stars qu’ils étaient tout sauf satisfaits de leur prestation. Des sifflets bruyants et des appels à la démission du sélectionneur national Vincenzo Montella ont retenti dans les tribunes. Au final, la Turquie s’est inclinée 1-4. Le capitaine Merih Demiral a présenté ses excuses aux supporters après le match et déclaré à A Spor: «Nous avons honte de cette prestation !»