Devenu star au Mondial, Vozinha regrette sa vie d'avant

Après un Mondial 2026 d'exception, Vozinha est sorti de l'anonymat. Devenu une star des réseaux sociaux, le gardien cap-verdien regrette aujourd'hui cette exposition. Sans pouvoir y faire grand-chose.

Blick Sport

Passé d'illustre inconnu à star du football après une Coupe du monde 2026 exceptionnelle, Vozinha découvre le revers de la médaille de la célébrité. Le piège des réseaux sociaux s'est refermé sur le gardien cap-verdien. «J'ai perdu ma paix et ma tranquillité, explique-t-il au média The Observer. Je n'ai plus de vie privée. Quand je vais au restaurant, il y a toujours quelqu'un qui veut prendre une photo avec moi ou qui me demande un autographe. C'est ce qui a le plus changé dans ma vie.»

Après son match incroyable face à l'Espagne au Mondial, le gardien du Cap-Vert avait gagné de nombreux followers, au point d'en compter 28 millions sur Instagram aujourd'hui. Passé au rang de star mondiale, le portier vit désormais dans la nostalgie de son anonymat perdu: «Si on me proposait de choisir entre la vie que je mène aujourd’hui et celle que j’avais avant, je choisirais celle que j’avais avant.»

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Tout de même, ses performances de l'été ont permis à Vozinha de se placer parmi les 10 nommés au trophée Lev Yachine. «Je n’aurais jamais imaginé que cela puisse arriver, déclare-t-il. C’était impensable, mais je suis reconnaissant envers ceux qui ont pensé à moi. Le simple fait de figurer sur cette liste est déjà un immense honneur.»