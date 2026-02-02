Une amende salée infligée au FC Sion à cause de ses fans

Une amende pour le FC Sion en raison du comportement de ses fans

Le FC Sion devra verser une amende de 18'900 francs, plus 3800 francs de frais de procédure, en raison du comportement de ses supporters le 9 novembre 2025 à Lausanne. Le match avait été interrompu quelques minutes.

Une partie des fans avait utilisé des engins pyrotechniques, y compris des fusées tirées en direction de la pelouse. La commission de discipline de la Swiss Football League a en outre demandé au club d'engager dans les deux mois un dialogue avec ses groupes de supporters pour analyser les faits.