Une amende salée infligée au FC Sion à cause de ses fans

Une amende pour le FC Sion en raison du comportement de ses fans
Le FC Sion devra verser une amende de 18'900 francs, plus 3800 francs de frais de procédure, en raison du comportement de ses supporters le 9 novembre 2025 à Lausanne. Le match avait été interrompu quelques minutes.
Une partie des fans avait utilisé des engins pyrotechniques, y compris des fusées tirées en direction de la pelouse. La commission de discipline de la Swiss Football League a en outre demandé au club d'engager dans les deux mois un dialogue avec ses groupes de supporters pour analyser les faits.
Winterthour accueillera Saint-Gall le 18 février
Le match de la 20e journée de Super League entre Winterthour et Saint-Gall se jouera le mercredi 18 février dès 19h. Il avait été renvoyé le 17 janvier en raison d'une pelouse gelée et donc dangereuse.
Brandon Soppy suspendu trois matches
Lausanne-Sport doit composer sans Brandon Soppy pour les trois prochains matches de Super League. Le défenseur du LS écope de trois matches de suspension après son altercation avec le joueur de Winterthour Stéphane Cueni dimanche. Cueni est lui aussi suspendu pour trois matches.
Les deux hommes ont été expulsés à la 94e minute d'un match remporté 2-1 par les Zurichois. Lui aussi exclu dimanche en championnat, face à Lucerne, l'attaquant de St-Gall Antonio Verinac a écopé de la même sanction, a annoncé la SFL. Il a reçu un carton rouge pour voie de fait trois minutes après son entrée en jeu.
YB engage un jeune défenseur serbe
Les Young Boys ont annoncé lundi l'arrivée d'un jeune défenseur serbe, Stefan Bukinac. Le latérale gauche de 20 ans a signé jusqu'en juin 2030 avec YB. Il débarque en provenance de Vojvodina Novi Sad, 3e du championnat serbe.
Silvan Hefti signe en MLS
Le défenseur de 28 ans Silvan Hefti a quitté cette semaine Hambourg pour rejoindre le DC United à Washington en MLS. Hefti a signé à Washington jusqu'en 2027, avec une option pour une saison supplémentaire.
Depuis l'été dernier, l'entraîneur du DC United est le Zurichois René Weiler, ancien coach du Servette.
Silvan Hefti a joué pendant un an et demi en Bundesliga, mais il n'a plus été aligné cette saison
Pour son premier match avec Vaduz, Brian Beyer voit rouge
Dans un match crucial dans la lutte au sommet face au Stade Lausanne Ouchy, le FC Vaduz n’a pas été aidé par Brian Beyer. Le Français, prêté par le FC Winterthour et fraîchement débarqué au club, a été expulsé en fin de match.
Entré en jeu à la 47e minute alors que le Stade Lausanne Ouchy menait 2-1, Brian Beyer n’est pas parvenu à inverser la dynamique. Pire encore, son carton rouge a laissé Vaduz à dix dans les dernières minutes, permettant aux Lausannois de gérer leur avantage et de repartir avec un succès précieux. Un premier match à oublier pour le Français avec son nouveau club.
Un nouvel entraîneur pour Aurèle Amenda à Francfort
L'Eintracht Francfort, où évolue le défenseur suisse Aurèle Amenda, tient son nouvel entraîneur. Il s'agit de l'Espagnol Albert Riera, a annoncé le club allemand vendredi soir.
L'ancien international espagnol, qui a notamment évolué à Manchester City et Liverpool durant sa carrière de joueur, succède à l'Allemand Dino Toppmöller, licencié le 18 janvier. Il débarque en provenance de Celje, en Slovénie, pays dans lequel il a gagné ses galons d'entraîneur.
Albert Riera arrive à Francfort pour redresser la barre, l'actuel 8e de Bundesliga n'ayant remporté qu'un seul de ses onze derniers matches. Le Biennois Aurèle Amenda, qui évolue à l'Eintracht depuis 2024, espère bien gagner davantage de temps de jeu avec ce nouveau coach.
Leon Goretzka quittera le Bayern cet été
«Aussi honoré que je sois par l'intérêt de grands clubs internationaux, j'ai clairement décidé, pour moi-même, que je souhaitais rester au Bayern jusqu'à la fin de la saison», a posté Leon Goretzka (30 ans) sur son compte Instagram vendredi en fin de matinée.
«Dans le même temps, le club et moi avons convenu, au terme de discussions bonnes et constructives, que notre période commune à succès s'achèvera cet été. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, c'est aussi pour moi le bon moment d'ouvrir un nouveau chapitre: en tant que footballeur et en tant qu'homme», a ajouté Goretzka.
Formé dans la Ruhr à Bochum où il est passé professionnel à l'été 2012, puis transféré à Schalke un an plus tard, Leon Goretzka a rejoint le Bayern en juillet 2018, remportant notamment la Champions League en 2020 ainsi que six titres de champion d'Allemagne.
La finale de la Coupe se jouera au Wankdorf
La finale de la 101e édition de la Coupe de Suisse se jouera au stade du Wankdorf à Berne, le lundi de Pentecôte 24 mai, a annoncé vendredi l'ASF. Le coup d'envoi est prévu à 14h.
Quatre clubs romands sont encore en lice: le FC Stade-Lausanne-Ouchy, Yverdon Sport, le FC Sion et Neuchâtel Xamax.
Junior Ligue file à Venise
L'international suisse M21 Calixte «Junior» Ligue quitte le FC Zurich. Le défenseur de 20 ans va tenter sa chance en Serie B italienne à Venezia, a annoncé jeudi le FCZ.