De belles paroles pour les fans de la Nati Le message d'adieu émouvant de Yann Sommer

Après 12 ans en équipe nationale suisse, c'est la fin pour Yann Sommer. Dans une vidéo Instagram pleine d'émotion, l'emblématique gardien de but remercie les fans de la Nati et leur propose de revivre ses plus beaux arrêts.