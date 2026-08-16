Face au CS Italien, le SLO n'a pas tremblé pour passer le premier tour de la Coupe de Suisse (1-8). Une rentrée réussie, après une édition précédente qui avait vu les Lausannois atteindre la finale.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Léger changement de décor. La dernière fois que le Stade-Lausanne-Ouchy avait joué en Coupe de Suisse, c'était face à Saint-Gall, en finale au Wankdorf, devant 30'671 spectateurs. Dimanche, les Lausannois retrouvaient la compétition et le CS Italien, cette fois-ci pour un premier tour au stade du Bois-de-la-Bâtie, devant 732 curieux.

«C'était les deux fois sur synthétique, c'est presque la même chose», ironise Bastien Conus, titulaire à Berne en mai dernier. Même s'il doit bien reconnaître tout de même que l’ambiance était quelque peu différente. «On s’entendait sur le terrain», concède-t-il à propos du match de dimanche.

Un SLO sérieux

Au sens propre comme au figuré, les Stadistes se sont bien entendus, inscrivant huit buts face aux amateurs du CS Italien, pensionnaire de deuxième ligue genevoise. «Il ne faut jamais prendre un adversaire à la légère, sinon tu peux le payer cher, explique Dalibor Stevanovic, coach du SLO. On a commencé fort, avec une attitude sérieuse. C’était l’objectif.»

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Son équipe, composée à moitié de titulaires habituels, a en effet marqué dès la 4e par Malko Sartoretti, avant de dérouler dès la demi-heure de jeu (buts aux 33e, 34e, 44e, 49e et 55e). Les Genevois, eux, se sont vaillamment défendus, avec leurs armes, sauvant finalement l’honneur (Cyrille Kenkou à la 53e) et un penalty. Score final: 8-1 pour le club de Challenge League.

«On sait qu'on peut le refaire»

Mission accomplie, donc, pour le Stade-Lausanne-Ouchy, qui s’est construit une histoire avec la Coupe de Suisse la saison dernière, allant jusqu’en finale. Un parcours à mobiliser cette saison? «Pourquoi ne pas répéter les choses? Dans la vie comme dans le football, le plus important, c’est d’être consistant, philosophe Dalibor Stevanovic. L’expérience peut nous servir. Les joueurs présents l’année passée ont vu que tout est possible si tu y crois et que tu travailles bien.»

Son latéral Bastien Conus est sur la même longueur d'onde: «C’est une motivation. On a vu qu’on pouvait le faire. On sait qu’on peut le refaire.» L’an dernier, les Stadistes s’étaient également imposés au premier tour face à une équipe de 2e ligue genevoise, à Veyrier. Le début d'une prophétie?