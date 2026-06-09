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Ma Ning fait le buzz
Faute de mieux, les Chinois vibrent pour leur «maître du carton»

Les amateurs de football chinois sont de nouveau privés de la présence de leur équipe nationale au Mondial. Du coup, ils ont reporté leur soutien sur l'arbitre Ma Ning, surnommé «le maître du carton», pour porter haut les couleurs de leur pays.
Publié: 20:14 heures
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Ma Ning représentera la Chine au Mondial 2026, à défaut de voir la sélection nationale qualifiée.
Photo: FIFA via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

L'équipe masculine chinoise a échoué à se qualifier pour la sixième fois consécutive après avoir participé à la phase finale en 2002 pour la seule fois de son histoire. A défaut, l'arbitre Ma Ning, 46 ans, a accédé à une notoriété inattendue après avoir publié le mois dernier des photos de son départ pour la compétition.

Ma Ning est le seul Chinois sur la liste des 52 arbitres de la Fifa. Il est accompagné en Amérique du Nord par l'arbitre assistant Zhou Fei et l'officiel dédié à l'arbitrage vidéo Fu Ming.

Buzz sur les réseaux sociaux

Ma Ning a gagné le surnom de «maître du carton» en distribuant neuf jaunes et trois rouges lors d'un derby houleux à Shanghai en 2015.

Un hashtag lié à son voyage a été vu plus de 3,6 millions de fois sur Weibo, le réseau social chinois. Son compte RedNote, autre plateforme populaire, a rallié 195.000 abonnés en moins de deux semaines. Son premier post sur RedNote le montrait tirant un petit carnet rouge de la poche de sa tenue d'arbitre, jeu de mot sur le nom de l'application.

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Une photo sur les réseaux sociaux le montrait dernièrement dans un aéroport chinois sur le point de partir pour la grande fête du football. «Tout le pays est derrière toi (sauf l'équipe nationale chinoise)», a commenté un internaute, persiflant sur la non-qualification de l'équipe nationale.

Ma Ning participe à sa deuxième Coupe du monde après avoir fait ses débuts comme quatrième arbitre au Qatar en 2022.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
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1
Mexique
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Afrique du Sud
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République de Corée
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République Tchèque
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Playoffs
Groupe B
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Canada
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Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
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Qatar
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Suisse
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Playoffs
Groupe C
Équipe
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Brésil
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Maroc
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Haïti
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Écosse
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Playoffs
Groupe D
Équipe
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Paraguay
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Australie
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Turquie
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Playoffs
Groupe E
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Allemagne
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Groupe F
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Playoffs
Groupe G
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Nouvelle-Zélande
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Groupe H
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Cap Vert
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Arabie Saoudite
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Groupe I
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Irak
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Groupe J
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Autriche
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Playoffs
Groupe K
Équipe
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Portugal
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0
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République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
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Ouzbékistan
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Groupe L
Équipe
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Croatie
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Ghana
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Panama
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0
0
0
Playoffs
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