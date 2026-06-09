L'histoire émouvante du premier joueur noir de la Nati

La Nati compte plusieurs joueurs de couleur aujourd'hui dans son effectif, une réalité qui était encore très différente voilà quelques années, comme le montre l'exemple de l'Yverdonnois Waymond Bardel en 1951. Le premier joueur noir de l'histoire de la Nati.

Daniel Leu

Lorsque l’on tape le nom de Waymond Bardel sur Google, le premier résultat qui apparaît est sa page Wikipédia en anglais. Problème: presque tout y est faux. Son prénom, la date de son décès, son lieu de décès. Et impossible de trouver une page en français ou en allemand. Comme si Waymond Bardel était un mystère. Pourtant, il a marqué l’histoire du football suisse en devenant le premier joueur noir à porter le maillot de l’équipe nationale.

Pour retrouver sa trace, il faut se tourner vers l’un de ses fils. Celui-ci préfère ne pas être cité nommément, notamment parce qu’il a lui-même été confronté à des actes racistes. Dans son salon, des photos et des documents de son père sont soigneusement étalés sur la table.

Waymond Bardel est né le 17 décembre 1928 à Yverdon. Son père, Waymond Samuel Rhodes, est un Afro-Américain venu en Suisse pour son travail. Chauffeur d’un directeur commercial du constructeur automobile Buick, il fait la connaissance de Virginie Marie Bardel à l’Hôtel des Trois Couronnes, à Vevey. De leur union naît Waymond. Mais quelques années plus tard, son père retourne aux États-Unis. Dans le Nord vaudois des années 1930, un homme noir et anglophone n’a pratiquement aucune chance de trouver sa place sur le marché du travail.

Quand Waymond devient Raymond

Son prénom étant régulièrement écorché, tout le monde finit par l’appeler Raymond. Même dans le football. «Mon père a commencé à jouer à 16 ans au Concordia Yverdon», raconte son fils. «En 1946, le Lausanne-Sports l’a recruté. Il s’entraînait quatre fois par semaine et évoluait au poste de demi gauche. C’était un rôle ingrat. Quand l’équipe jouait bien, on ne parlait pas de lui. Mais lorsqu’elle perdait, les critiques retombaient souvent sur les milieux de terrain.»

À l’époque, le football n’était pas une source d’enrichissement. «Les joueurs recevaient leur équipement complet. Et à Lausanne, une victoire rapportait 50 francs, un match nul 30 francs et une défaite 20 francs.»

Les premiers Noirs dans d'autres équipes nationales France: Raoul Diagne en 1931

Autriche: Helmut Köglberger en 1965

Allemagne: Erwin Kostedde en 1974

Angleterre: Viv Anderson en 1978

Espagne: Vicente Engonga en 1998

Italie: Fabio Liverani en 2001 PErwin Kostedde a été le premier Noir à jouer pour l'Allemagne, en 1974. imago/WEREK France: Raoul Diagne en 1931

Autriche: Helmut Köglberger en 1965

Allemagne: Erwin Kostedde en 1974

Angleterre: Viv Anderson en 1978

Espagne: Vicente Engonga en 1998

Italie: Fabio Liverani en 2001 Plus

Avec Lausanne, Waymond Bardel connaît les plus grands succès de sa carrière. Il remporte la Coupe de Suisse en 1950 puis le championnat en 1951. Le 15 avril de cette même année, sous le nom de Raymond Bardel, il honore sa première sélection face à l’Allemagne dans un Hardturm bondé. Malgré la défaite 3-2, il entre dans l’histoire comme le premier joueur noir de l’équipe de Suisse.

Deux mois plus tard, il dispute sa deuxième et dernière rencontre internationale à Belgrade contre la Yougoslavie. Un souvenir mitigé.

«Mon père me racontait souvent ce voyage. L’équipe avait effectué le déplacement dans un avion à hélices. Sur place, les joueurs avaient logé dans un hôtel très bruyant dont les fenêtres ne s’ouvraient pas. Il me disait toujours: 'Avant même que j’aie touché le ballon, nous étions déjà menés 3-0.'»

Les origines des joueurs de l'équipe nationale L'effectif actuel de la Nati Yvon Mvogo: Né au Cameroun. Fils d'une Camerounaise et d'un Suisse. Arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Manuel Akanji: fils d'une Suissesse et d'un Nigérian. Luca Jaquez: fils d'une Suissesse et d'un père dominicain. Aurèle Amenda: fils de parents camerounais. Denis Zakaria: fils d'une Soudanaise et d'un Congolais. Johan Manzambi: fils de parents congolais. Djibril Sow: fils d'une Suissesse et d'un Sénégalais. Noah Okafor: Fils d'une Suissesse et d'un Nigérian. Dan Ndoye: fils d'une Suissesse et d'un Sénégalais. Breel Embolo: né au Cameroun. Fils de parents camerounais. Arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Zeki Amdouni: fils d'une Tunisienne et d'un Turc. L'effectif actuel de la Nati Yvon Mvogo: Né au Cameroun. Fils d'une Camerounaise et d'un Suisse. Arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Manuel Akanji: fils d'une Suissesse et d'un Nigérian. Luca Jaquez: fils d'une Suissesse et d'un père dominicain. Aurèle Amenda: fils de parents camerounais. Denis Zakaria: fils d'une Soudanaise et d'un Congolais. Johan Manzambi: fils de parents congolais. Djibril Sow: fils d'une Suissesse et d'un Sénégalais. Noah Okafor: Fils d'une Suissesse et d'un Nigérian. Dan Ndoye: fils d'une Suissesse et d'un Sénégalais. Breel Embolo: né au Cameroun. Fils de parents camerounais. Arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans. Zeki Amdouni: fils d'une Tunisienne et d'un Turc. Plus

Sa participation avait d’ailleurs longtemps été incertaine. Effectuant alors son service militaire, Waymond Bardel s’était heurté au refus de son supérieur hiérarchique de le libérer. Ce n’est qu’au dernier moment que le major concerné, qui occupait également le poste de secrétaire général de l’Association suisse de football, avait donné son feu vert.

En 1953, Waymond Bardel revient à Yverdon. Deux ans plus tard, il met un terme à sa carrière de footballeur et ouvre un atelier d’électromécanique.

«Mon père était un battant»

Son fils évoque volontiers les exploits sportifs de son père. Lorsqu’il est question du racisme qu’il a subi, en revanche, le sujet devient plus délicat.

«À l’époque, mon père était le seul homme noir d’Yverdon. Il parlait très peu de ce qu’il vivait. Face aux insultes, il répondait souvent avec humour.»

Waymond Bardel lui-même s’était confié sur le sujet à la RTS en 2015: «Il fallait être assez fort pour supporter cela. On me traitait de nègre et de tout ce qu’on voulait, mais cela ne m’a jamais abattu.»

En dehors du football, il mène une vie particulièrement active. Tout en développant son entreprise, il poursuit sa formation et obtient en 1963 un diplôme d’enseignant professionnel. Une autre passion l’anime depuis son enfance: l’aéromodélisme. Membre du groupe d’aéromodélisme d’Yverdon dès 1941, il restera fidèle à ce hobby toute sa vie. Mais sa plus grande fidélité est sans doute réservée à sa ville natale. «Mon père adorait Yverdon. Il disait toujours: 'Si je ne vois pas le Jura, je suis triste.'»

Aujourd’hui encore, son fils résume ainsi son parcours: «Mon père était un battant. Malgré les préjugés liés à sa couleur de peau, il s’est construit une vie respectée et respectueuse à Yverdon.»

Waymond Bardel s’est éteint le 19 septembre 2019 à l’âge de 90 ans à l’hôpital d’Yverdon, des suites d’une pneumonie. Avec lui disparaissait un pionnier longtemps oublié de l’histoire du football suisse.