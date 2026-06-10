Quelles sont les équipes les mieux valorisées du tournoi?

Selon une étude du CIES publiée ce mercredi, la Suisse figure au 19e rang des sélections les mieux valorisées. Sa valeur totale estimée est même inférieure à celle de la pépite espagnole Lamine Yamal.

Blick Sport

Avant le début de la Coupe du monde ce jeudi, le Centre International d'Étude du Sport (CIES) a livré le classement des équipes les mieux valorisées de la compétition. En tête de celui-ci se trouve naturellement l'Angleterre (1454 millions d'euros), dont un bon nombre de joueurs évoluent en Premier League, le championnat le mieux coté du monde. L'Anglais le mieux valorisé est Morgan Rogers (137 millions d'euros, soit 9,4% du total).

La France, et sa multitude de stars, se trouve à la deuxième place du classement avec une valeur totale de 1436 millions d'euros. Forcément, c'est l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé qui est le Bleu le mieux valorisé de l'effectif de Didier Deschamps (166 millions, soit 11,5%).

La Suisse moins bien cotée que Lamine Yamal

Sur la troisième marche du podium se trouve l'Espagne (1407 millions d'euros) et là non plus, ce n'est pas vraiment une surprise. Ce d'autant plus que Lamine Yamal pèse à lui seul 358 millions d'euros, soit 25,4% du total, selon l'estimation du CIES.

Et la Suisse dans tout cela? La formation de Murat Yakin se classe 19e, juste derrière les États-Unis (389 millions), avec une valeur supposée de 348 millions d'euros, soit moins que le prodige espagnol du FC Barcelone. C'est le Genevois Johan Manzambi qui représente la plus grosse part avec 71 millions (20,4%).

À noter encore que l'effectif le moins bankable des 48 équipes de la Coupe du monde est celui de l'Iran, évalué à «seulement» 12 millions d'euros.