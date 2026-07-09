Brahim Diaz sous le choc Des journalistes marocains s'embrouillent lors d'une conférence de presse

Brahim Diaz n'est pas près d'oublier cette conférence de presse pré-quart de finale. Alors que la star marocaine répondait à une question, il a été interrompu par deux journalistes marocains qui se disputaient pour poser la suivante.