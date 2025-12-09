Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
5
13
15
2
Paris Saint-Germain
5
11
12
3
Bayern Munich
5
9
12
4
Inter Milan
5
9
12
5
Real Madrid
5
7
12
6
Borussia Dortmund
5
6
10
7
Chelsea FC
5
6
10
8
Sporting CP
5
6
10
9
Manchester City FC
5
5
10
10
Atalanta Bergame
5
1
10
11
Newcastle United FC
5
7
9
12
Atlético Madrid
5
2
9
13
Liverpool FC
5
2
9
14
Galatasaray SK
5
1
9
15
PSV Eindhoven
5
5
8
16
Tottenham Hotspur FC
5
3
8
17
Bayer Leverkusen
5
-2
8
18
FC Barcelone
5
2
7
19
Qarabag FK
5
-1
7
20
SSC Naples
5
-3
7
21
Olympique Marseille
5
2
6
22
Juventus Turin
5
0
6
23
AS Monaco
5
-2
6
24
Paphos FC
5
-3
6
25
Union Saint-Gilloise
5
-7
6
26
FC Bruges
5
-5
4
27
Athletic Bilbao
5
-5
4
28
Eintracht Francfort
5
-7
4
29
FC Copenhague
5
-7
4
30
Benfica Lisbonne
5
-4
3
31
Slavia Prague
5
-6
3
32
Bodo/Glimt
5
-4
2
33
Olympiakos
5
-8
2
34
Villarreal CF
5
-8
1
35
Kairat Almaty
5
-10
1
36
Ajax Amsterdam
5
-15
0