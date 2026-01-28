Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
7
18
21
2
Bayern Munich
7
13
18
3
Real Madrid
7
11
15
4
Liverpool FC
7
6
15
5
Tottenham Hotspur FC
7
8
14
6
Paris Saint-Germain
7
10
13
7
Newcastle United FC
7
10
13
8
Chelsea FC
7
6
13
9
FC Barcelone
7
5
13
10
Sporting CP
7
5
13
11
Manchester City FC
7
4
13
12
Atlético Madrid
7
3
13
13
Atalanta Bergame
7
1
13
14
Inter Milan
7
6
12
15
Juventus Turin
7
4
12
16
Borussia Dortmund
7
4
11
17
Galatasaray SK
7
0
10
18
Qarabag FK
7
-2
10
19
Olympique Marseille
7
0
9
20
Bayer Leverkusen
7
-4
9
21
AS Monaco
7
-6
9
22
PSV Eindhoven
7
1
8
23
Athletic Bilbao
7
-4
8
24
Olympiakos
7
-5
8
25
SSC Naples
7
-5
8
26
FC Copenhague
7
-6
8
27
FC Bruges
7
-5
7
28
Bodo/Glimt
7
-2
6
29
Benfica Lisbonne
7
-4
6
30
Paphos FC
7
-6
6
31
Union Saint-Gilloise
7
-10
6
32
Ajax Amsterdam
7
-12
6
33
Eintracht Francfort
7
-9
4
34
Slavia Prague
7
-11
3
35
Villarreal CF
7
-10
1
36
Kairat Almaty
7
-14
1