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21 points chacun et 0 défaite
Le Bayern et Dortmund poursuivent leur duel à distance

Le Bayern Munich et Dortmund continuent leur duel en Bundesliga après des victoires 2-1 samedi. Invaincus avec 21 points chacun, le Bayern reste leader grâce à une meilleure différence de buts.
Publié: il y a 8 minutes
Joshua Kimmich et Michael Olise, à Mayence, le 7 novembre 2026.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund poursuivent leur mano a mano en tête de la Bundesliga. Les deux équipes se sont imposées 2-1 samedi, les Bavarois à Mayence et le BVB contre Elversberg.

Avec 21 points chacun et toujours aucune défaite, les deux cadors sont au coude-à-coude, mais le Bayern conserve la tête grâce à une meilleure différence de buts (+20 contre +9). Face à l'équipe de l'ex-international suisse Silvan Widmer, le Bayern a rapidement ouvert le score via Joshua Kimmich, servi par le Ballon d'Or Harry Kane (14e). Le jeune Lennart Karl (18 ans) a doublé la mise en deuxième période et Mayence a réduit la marque dans le temps additionnel.

Dortmund a eu davantage de peine à domicile face au promu Elversberg, surprenant 7e du classement. Les jaune et noir ont passé l'épaule grâce à un doublé de Felix Nmecha (55e/71e), mais ils ont tremblé en fin de match après la réduction du score de Noel Futkeu (81e).

Les deux co-leaders comptent trois points d'avance sur leur premier poursuivant, Leipzig, qui a largement dominé le FC Augsbourg de Fabian Rieder (5-2). Après un bon début de saison, le Bernois et le club souabe sont rentrés dans le rang et restent sur une série de sept matches sans victoire.

LaLiga 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
FC Barcelone
11
34
30
2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
11
14
28
3
Real Madrid
Real Madrid
11
18
27
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
11
3
23
5
Real Sociedad
Real Sociedad
11
0
19
6
FC Séville
FC Séville
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
10
4
15
8
La Corogne
La Corogne
0:0
12
1
15
9
Racing Santander
Racing Santander
12
-13
14
10
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
12
-2
13
11
Villarreal CF
Villarreal CF
11
0
12
12
Celta Vigo
Celta Vigo
11
0
12
13
Espanyol Barcelone
Espanyol Barcelone
0:0
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
10
-5
12
15
Getafe CF
Getafe CF
11
-8
12
16
CA Osasuna
CA Osasuna
11
-11
11
17
CF Elche
CF Elche
11
-4
10
18
Levante UD
Levante UD
11
-5
10
19
Valence CF
Valence CF
11
-9
9
20
Malaga CF
Malaga CF
12
-14
5
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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