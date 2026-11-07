Le Bayern et Dortmund poursuivent leur duel à distance

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund poursuivent leur mano a mano en tête de la Bundesliga. Les deux équipes se sont imposées 2-1 samedi, les Bavarois à Mayence et le BVB contre Elversberg.
Avec 21 points chacun et toujours aucune défaite, les deux cadors sont au coude-à-coude, mais le Bayern conserve la tête grâce à une meilleure différence de buts (+20 contre +9). Face à l'équipe de l'ex-international suisse Silvan Widmer, le Bayern a rapidement ouvert le score via Joshua Kimmich, servi par le Ballon d'Or Harry Kane (14e). Le jeune Lennart Karl (18 ans) a doublé la mise en deuxième période et Mayence a réduit la marque dans le temps additionnel.
Dortmund a eu davantage de peine à domicile face au promu Elversberg, surprenant 7e du classement. Les jaune et noir ont passé l'épaule grâce à un doublé de Felix Nmecha (55e/71e), mais ils ont tremblé en fin de match après la réduction du score de Noel Futkeu (81e).
Les deux co-leaders comptent trois points d'avance sur leur premier poursuivant, Leipzig, qui a largement dominé le FC Augsbourg de Fabian Rieder (5-2). Après un bon début de saison, le Bernois et le club souabe sont rentrés dans le rang et restent sur une série de sept matches sans victoire.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Barcelone
11
34
30
2
Atlético Madrid
11
14
28
3
Real Madrid
11
18
27
4
Real Betis Balompié
11
3
23
5
Real Sociedad
11
0
19
6
FC Séville
12
-2
18
7
Athletic Bilbao
10
4
15
8
La Corogne
0:0
12
1
15
9
Racing Santander
12
-13
14
10
Deportivo Alaves
12
-2
13
11
Villarreal CF
11
0
12
12
Celta Vigo
11
0
12
13
Espanyol Barcelone
0:0
12
-1
12
14
Rayo Vallecano
10
-5
12
15
Getafe CF
11
-8
12
16
CA Osasuna
11
-11
11
17
CF Elche
11
-4
10
18
Levante UD
11
-5
10
19
Valence CF
11
-9
9
20
Malaga CF
12
-14
5