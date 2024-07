Un policier tire sur un joueur à la fin d'un match

Le joueur a été pris en charge par l'ambulance.

Blick Sport

Alors qu'en tant normal, la police est là pour protéger les joueurs de football lors des matches, c'est tout l'inverse qui s'est produit mercredi lors du match de D2 régionale brésilienne entre le Grêmio Anápolis et Centro Oeste. Des incidents étaient en train de se produire entre supporters lorsqu'un policier a dégainé son arme.

Il a alors mis en joug le portier de Grêmio, Ramon Souza. Celui-ci ne bougeant pas, l'homme de loi a pris la décision de tirer dans la jambe gauche du joueur à bout portant, avec un flashball. Bien sûr, à une si petite distance, la balle a fait extrêmement mal et le gardien s'est retrouvé avec un trou dans sa jambe.

Immédiatement, le dernier rempart a été pris en charge pour des premiers soins et a ensuite été envoyé à l'hôpital. Sur les réseaux sociaux, son club a confirmé que sa vie n'était pas en danger et qu'il n'aurait pas besoin d'être amputé. «Un acte horrible, incroyable et criminel de la part de quelqu'un qui devrait se soucier de la sécurité et de l'intégrité des personnes présentes au stade Jonas Duarte. Le 10 juillet est marqué par un acte violent, sale et horrible contre l'un de nos joueurs, qui ne sera jamais oublié», a écrit le club dans un communiqué.