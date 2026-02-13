DE
Le retour d'un patron
Après une blessure, Denis Zakaria renait de ses cendres à Monaco

Le Genevois Denis Zakaria signe un retour remarqué avec l’AS Monaco. Après plusieurs mois d’absence, le milieu suisse a retrouvé la plénitude de ses moyens et a inscrit le troisième but monégasque face à Nantes.
Denis Zakaria est bel et bien de retour!
Diego Buccino

Longtemps éloigné des terrains, Denis Zakaria savoure pleinement son retour au premier plan. Le milieu suisse de l’AS Monaco vient d’inscrire un but face à Nantes, symbole d’une renaissance progressive après plusieurs mois compliqués.

Mi-novembre, cela faisait déjà deux mois entier que le Genevois n’avait plus porté le maillot monégasque. Sa dernière apparition remontait au 13 septembre, lors d’une victoire à Auxerre (2-1). Touché à l'adducteur, il avait été contraint de rester sur le flanc, laissant un vide dans une équipe en quête de stabilité. Son absence s’est d’ailleurs fait sentir, tant son profil – capable d’apporter équilibre, impact physique et leadership – est essentiel à l’ASM.

Une entrée rassurante

Le 8 novembre, alors que Monaco était largement mené par Lens (4-1), le nouvel entraîneur Sébastien Pocognoli a relancé l’international helvète en fin de rencontre. Une entrée discrète mais rassurante, premier pas vers un retour progressif à la compétition.

Peu à peu, Denis Zakaria a retrouvé sa place dans le onze de départ. Ces dernières semaines, il a même été titularisé en défense centrale pour pallier les manques de l’effectif. Un repositionnement payant: le Suisse a apporté de la solidité à une équipe auparavant trop friable. Monaco a ainsi signé trois clean sheets en quatre matches.

Fort de cette montée en puissance, le Genevois s’est à nouveau imposé comme un patron. Revenu à son poste de prédilection au milieu de terrain face à Nantes, il a confirmé son excellente dynamique. En pleine confiance, il a même trouvé le chemin des filets pour inscrire le but du 3-0 à la 30e minute.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
22
30
51
2
RC Lens
RC Lens
21
20
49
3
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
21
14
42
4
Olympique Marseille
Olympique Marseille
21
19
39
5
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
22
-1
34
6
Lille OSC
Lille OSC
21
4
33
7
AS Monaco
AS Monaco
3:1
22
1
31
8
RC Strasbourg
RC Strasbourg
21
7
30
9
Toulouse FC
Toulouse FC
21
7
30
10
Angers SCO
Angers SCO
21
-3
29
11
FC Lorient
FC Lorient
21
-6
28
12
Stade Brestois
Stade Brestois
21
-5
26
13
Le Havre AC
Le Havre AC
21
-8
23
14
OGC Nice
OGC Nice
21
-11
23
15
Paris FC
Paris FC
21
-8
22
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
21
-15
14
17
FC Nantes
FC Nantes
1:3
22
-20
14
18
FC Metz
FC Metz
21
-25
13
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
