Les sports d'équipe peuvent être cruels. Nico Hischier et Timo Meier l'ont appris amèrement cette nuit. Malgré une performance brillante, ils n'ont pas pu empêcher la défaite des Devils face à Washington.

Hischier et Meier cumulent 6 points mais les Devils s'inclinent

Nico Hischier a signé un doublé en l'espace de 10 secondes samedi. Photo: Noah K. Murray

ATS Agence télégraphique suisse

Nico Hischier (2 buts, 1 assist) et Timo Meier (3 assists) ont brillé de mille feux samedi en NHL. Mais les 6 points cumulés par le Valaisan et l'Appenzellois n'ont pas suffi pour les Devils, battus 6-5 après prolongation par Washington samedi à Newark.

Deux buts en 10 secondes

Cette partie a épousé un scénario complètement fou. Menés 3-1 après 20' de jeu, les Devils ont répliqué grâce à un doublé de Nico Hischier signé en l'espace de... 10 secondes. Il s'agit du septième doublé le plus rapide réussi dans ce millénaire, le record étant détenu par Nathan Gerbe avec Buffalo en 2011 (2 buts en 5'').

New Jersey a ensuite à nouveau accusé deux longueurs de retard avant de revenir à hauteur dès la 53e sur une réussite de Dougie Hamilton. «J'apprécie la façon dont nous avons réagi dans certains secteurs du jeu. Mais en fin de compte, nous ne méritions pas la victoire», a expliqué Hischier à l'issue de ce match.

Ovechkin se rapproche de Gretzky

«En ce qui me concerne, j'ai fait un changement difficile en prolongation et le puck a fini au fond des filets», a poursuivi le centre valaisan, qui a cédé sa place au plus mauvais moment en «overtime» pour laisser l'attaquant des Capitals Tom Wilson filer battre Jacob Markström après 4'00 de jeu supplémentaire.

Cette défaite est la troisième de la saison pour les Devils en huit matches. Les Capitals ont quant à eux décroché un troisième succès en quatre sorties grâce notamment au 854e but d'Alex Ovechkin en saison régulière. Le Russe a débloqué son compteur dans cet exercice 2024/25 pour se retrouver à 40 buts du record de Wayne Gretzky.