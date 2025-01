Shai Gilgeous-Alexander (2) a brillé face aux Cavs Photo: Sue Ogrocki

ATS Agence télégraphique suisse

Cleveland a maté Oklahoma City 129-122 dans une partie marquée par 30 changements de leader. Après avoir dominé les New York Knicks puis les Boston Celtics, OKC avait l'ambition de battre le dernier membre du top 3 de la Conférence Est. Mais Cleveland (30 succès-4 défaites) s'est montré trop fort dans sa salle lors d'un match haletant où l'écart n'est jamais monté au-dessus de 9 points.

«J'aimerais juste pouvoir m'asseoir et regarder, c'est un super match de basket, les deux équipes jouent très bien», a apprécié pendant la rencontre le coach des Cavaliers Kenny Atkinson.

Absence de Chet Holmgren

Même s'il a manqué quelques tirs inhabituels, l'inévitable canadien Shai Gilgeous-Alexander a brillé avec 31 points. Cleveland lui a opposé un effort collectif (sept joueurs à plus de 11 points) et a surtout dominé près du cercle grâce à Jarrett Allen (25 points, 12 rebonds, 6 assists) et Evan Mobley (21 points, 10 rebonds, 7 passes).

Le pivot du Thunder Isaiah Hartenstein a bien résisté (18 points, 11 rebonds, 8 passes décisives) mais a fini par être débordé. L'absence de l'immense et polyvalent Chet Holmgren (2m16), victime d'une fracture au niveau du bassin en novembre, s'est fait sentir. Mais il pourrait être rétabli pour la revanche le 16 janvier, alors que le Thunder reste largement en tête à l'Ouest (30-6).

Les Wizards ont par ailleurs concédé mercredi leur 29e défaite de la saison en 35 parties, la quatrième d'affilée, en s'inclinant 109-103 à Philadelphie. De retour dans le cinq de base de Washington, le «rookie» valaisan Kyshawn George est resté discret avec 3 points (à 1/6 au tir), 4 rebonds et 2 assists. Mais il a terminé ce match avec un différentiel de +17.