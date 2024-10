Chris Hoy souffre d'un cancer incurable. Photo: CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL

ATS Agence télégraphique suisse

Le sextuple champion olympique sur piste Chris Hoy a annoncé samedi que le cancer qu'il avait rendu public en février était incurable. Agé de 48 ans, le Britannique a révélé qu'il lui restait entre deux et quatre ans à vivre dans un entretien au Sunday Times.

«Je vous le dis la main sur le coeur, je suis plutôt positif la plupart du temps et vraiment heureux. C'est plus important que les Jeux olympiques. C'est plus important que n'importe quoi. Il s'agit d'apprécier la vie et de trouver le bonheur», a-t-il confié au journal, avant la parution d'un livre intitulé «My Toughest Race Yet» ("Ma course la plus difficile à ce jour», en français).

Diagnostiqué lors d'un scanner ordinaire

«Il y a tellement de positivité qui peut ressortir de tout cela, sous tous les angles. Je suis très heureux que ce livre puisse aider les gens», a ajouté l'Ecossais, qui a découvert en septembre 2023 qu'il avait une tumeur à l'épaule lors d'un scanner effectué à l'hôpital, alors qu'il pensait simplement s'être fait une entorse.

Un autre scanner, deux jours après, a révélé qu'il s'agissait d'un cancer de la prostate qui s'était métastasé dans les os. Il y avait des tumeurs dans l'épaule, le bassin, la hanche, la colonne vertébrale et les côtes.

Né à Edimbourg, Chris Hoy a décroché une médaille d'argent en vitesse par équipe en 2000 aux Jeux de Sydney, puis remporté quatre ans plus tard à Athènes son premier titre olympique individuel sur le kilomètre. Son palmarès s'est enrichi de trois nouvelles médailles d'or à Pékin (2008) puis de deux autres à Londres (2012). Il compte également onze titres mondiaux.