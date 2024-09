Marcel Hug sacré pour la 3e fois consécutive sur le marathon

Marcel Hug a remporté son 3e titre paralympique d'affilée sur le marathon

ATS Agence télégraphique suisse

Sacré sur le marathon dimanche, Marcel Hug a offert à la Suisse sa 20e médaille dans les Paralympiques de Paris. Le Thurgovien de 38 ans a ainsi cueilli son troisième or consécutif sur la distance mythique des 42,195 km, le septième au total. Battu sur 800 (3e), 1500 (2e) et 5000 m (2e également) au Stade de France alors qu'il s'était imposé dans ces trois épreuves à Tokyo en 2021, Marcel Hug n'a pas manqué son grand rendez-vous. Le recordman du monde en catégorie T54 a fait la course en tête de bout en bout dimanche matin avant de triompher sur l'Esplanade des Invalides.

Seul Helvète en lice dans ce marathon masculin en fauteuil roulant, le Thurgovien s'est retrouvé seul juste avant la mi-course, lâchant alors le seul homme ayant cherché à suivre son rythme, Jin Hua. Il s'est imposé en 1h27'39, avec une marge de 3'40 sur son dauphin chinois et de 3'44 sur le Japonais Tomoki Suzuki (3e).