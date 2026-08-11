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Birmingham en 5 moments: jour 1
L'incroyable prestation du revenant Jakob Ingebrigtsen

Ce lundi a eu lieu le début des Championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham. Blick vous propose tout ce qu'il ne fallait pas manquer.
Publié: 01:30 heures
Jakob Ingebrigtsen a décroché un septième titre continental.
Photo: Getty Images
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Matthias DavetJournaliste Blick
1

Jakob Ingebrigtsen, l'incroyable retour

Photo: AFP

323 jours. Il s'agit du temps entre les deux dernières apparitions de Jakob Ingebrigtsen sur une piste d'athlétisme. Depuis la finale du 5000 m aux Mondiaux de Tokyo en septembre dernier, le Norvégien n'avait plus couru de manière officielle.

Durant deux ans, le double champion olympique a été perturbé par une blessure au tendon d'Achille. Il a décidé de se faire opérer en janvier dernier et une course contre la montre s'est amorcée pour participer à ces Championnats d'Europe.

Et elle a été remportée avec la manière. Pour son retour sur le tartan, Jakob Ingebrigtsen s'est imposé à Birmingham, loin devant ses principaux concurrents qu'étaient Dominic Lobalu et Jimmy Gressier. Il continue d'écrire l'histoire de l'athlétisme, avec un septième titre continental. «Ça fait deux semaines que je rêve de ce moment et chaque jour, je croisais les doigts pour que ça le fasse.» Pari réussi.

2

Salomé Kora, la polyvalence en hiver et en été

Photo: keystone-sda.ch

On ne sait pas si, à l'instar des Jeux olympiques, les Championnats d'Europe d'athlétisme décernent des diplômes aux athlètes finissant dans les huit premiers. Si tel est le cas, Salomé Kora pourra se targuer d'en avoir obtenu deux sur la même année.

La Saint-Galloise a en effet participé aux derniers JO de Milan-Cortina en bobsleigh et a obtenu la septième place en compagnie de Debora Annen. Ce lundi, elle était seule sur le tartan de Birmingham et longtemps, elle a dû attendre de savoir si elle allait être qualifiée pour la finale.

Quatrième de la deuxième demie, Salomé Kora est restée sur le hot seat jusqu'au bout et la délivrance. En finale, la tâche s'est toutefois révélée un peu plus compliquée, avec un temps loin de ce dont elle est capable (11"51).

3

La chute de Lovise Skarbøvik Andresen

Photo: IMAGO/Bildbyran

Le sport est beau, mais il est parfois cruel, comme en atteste cette photo de la pauvre Lovise Skarbøvik Andresen. La Norvégienne a tout donné lors des séries du 100 m haies avec, pour objectif, de rallier la demi-finale. Et elle était bien partie puisqu'au moment de «franchir» la dernière haie, elle pointait à la deuxième place de sa course.

Sauf que les guillemets ne sont pas apparus là par hasard. Lovise Skarbøvik Andresen s'est pris les pieds dans l'obstacle au pire moment et cela lui a valu une belle gamelle. Même les supporters dans les gradins ont laissé échapper un «Ouh».

L'image la plus triste était encore à venir. En larmes au moment de se relever, la Scandinave était inconsolable. Elle savait qu'elle venait de rater une belle chance de faire partie des 24 meilleures hurdleuses du continent, voire mieux.

4

Henriette Jæger-meister

Photo: keystone-sda.ch

Au-delà du titre qui n'a pas (encore?) été possible de faire avec le hockeyeur Ken Jäger, la prestation de Henriette Jæger est à souligner. Quelques minutes après la belle victoire de Jakob Ingebrigtsen, la Norvège a de nouveau été mise à l'honneur, et elle le doit à sa spécialiste du tour de piste.

Lors du relais 4x400 m mixte, Henriette Jæger était la dernière à recevoir le témoin. Au moment où celui-ci a été transmis par Andreas Ofstad Kulseng, la nation scandinave pointait au troisième rang, derrière les Pays-Bas et la Grande-Bretagne.

Mais Henriette Jæger n'était pas satisfaite de cette place sur le podium. Grâce notamment à un incroyable dernier 100 m, la jeune athlète de 23 ans a dépassé tout le monde et a offert à sa nation un deuxième titre en moins d'une heure. Fort.

5

Déjà la pression sur Audrey Werro

Photo: Getty Images

Dimanche, la Fribourgeoise a été invitée à participer à la conférence de presse officielle des Championnats d'Europe, en compagnie de trois autres athlètes également triés sur le volet. Un honneur pour la spécialiste du 800 m.

Par contre, la pression est déjà sur ses épaules. Car, parmi les autres invités, deux ont déjà réussi leur événement. La lanceuse de poids néerlandaise Jessica Schilder est devenue championne d'Europe pour la troisième fois, tandis que la sprinteuse britannique Amy Hunt a décroché son premier titre continental en individuel.

Il ne reste plus à Matthew Hudson-Smith et Audrey Werro qu'à imiter leurs consœurs. Si la Fribourgeoise entre en piste ce mardi matin pour les séries du 800 m, le Britannique devra attendre mercredi soir pour faire parler la poudre.

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