Martin Fuchs a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en remportant la finale du top 10 ce vendredi soir à Genève. Photo: IMAGO/Stefan Lafrentz

ATS Agence télégraphique suisse

Martin Fuchs tient enfin son premier succès dans la prestigieuse Finale du Top 10, disputée vendredi dans le cadre du CHI de Genève. Le Zurichois de 32 ans, invité de dernière minute pour cette épreuve, a triomphé en selle de Leone Jei. Steve Guerdat se classe quant à lui 9e.

Jamais mieux classé que 5e dans cette Finale du Top 10, Martin Fuchs avait plus que jamais envie d'ajouter cette ligne à son palmarès. «C'est mon épreuve préférée», a-t-il rappelé après son deuxième parcours, mais avant de connaître le dénouement. «Cette année, j'ai tout tenté en montant Leone Jei», a-t-il ajouté.

Quatrième à l'issue de la première manche, Martin Fuchs a sorti le grand jeu sur le second parcours pour signer son deuxième sans-faute de la soirée, en 47''02. Ses trois derniers rivaux n'ont pu que s'avouer vaincus, le favori Henri von Eckermann (1er après une manche) ayant même été victime d'un refus de son cheval King Edward.

Guerdat manque le coche

Vice-champion du monde 2018 et champion d'Europe 2019 en individuel, Martin Fuchs signe ainsi un nouveau succès de prestige à Palexpo où il a déjà gagné à deux reprises le Grand Prix dominical (2019, 2021). Il avait pris confiance jeudi soir en s'adjugeant le Trophée de Genève, sur Conner Jei cette fois-ci.

Vainqueur à trois reprises de cette épreuve (2010 avec Jalisca Solier, 2018 sur Alamo et 2023 avec Venard de Cerisy), Steve Guerdat n'a donc pas signé la passe de quatre. Le Jurassien, qui avait décidé de monter Iashin au lieu de Venard vendredi, a commis une faute rédhibitoire en première manche, sur l'ultime obstacle.

Le champion olympique 2012 et vice-champion olympique 2024 a pris tous les risques sur un second parcours plus court que le premier. Mais il a fait tomber une nouvelle perche et doit se contenter du 9e rang. Il aura l'occasion de se rattraper dimanche, avec Dynamix de Belheme, dans un Grand Prix qu'il a déjà remporté trois fois.