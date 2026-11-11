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Trois pour la couronne!
Audrey Werro finaliste pour le titre d'athlète féminine mondiale de l'année

Audrey Werro fait partie des trois finalistes du titre d'athlète féminine mondiale de l'année 2026. World Athletics dévoilera le nom de la gagnante lors de la soirée de gala qui se tiendra le 29 novembre à Monaco.
Publié: il y a 1 minute
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La spécialiste du 800 mètres a obtenu le plus grand nombre de voix, à égalité avec les Américaines Melissa Jefferson-Wooden et Masai Russell, et peut encore espérer remporter cette prestigieuse distinction.

A l’origine, dix candidates étaient en lice. Un seul scrutin a déterminé l’ensemble du classement, de la première à la 10e place. Les votes des fans, des athlètes, des journalistes et de la «World Athletics Family» comptaient chacun pour 25%. Le résultat est donc déjà connu, mais il restera secret jusqu’à la fin du mois.

La Fribourgeoise a remporté le titre européen sur 800 m, s’est également imposée dans toutes les courses de la Diamond League et lors de l’Ultimate Championship. Son chrono de 1'53''70 l'a rapprochée du record du monde de Jarmila Kratochvilova (1'53''28).

Melissa Jefferson-Wooden s’est imposée sur 100 et 200 m lors de l’Ultimate Championship. Avec des temps de 10''62 et 21''47, elle a dominé le classement mondial sur ces deux distances. Masai Russell est restée invaincue toute la saison sur 100 m haies et a établi un record du monde en 12''09 lors du Weltklasse.

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