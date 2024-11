Quand les températures chutent et que les premiers flocons tombent, rien ne vaut une bonne fondue pour réchauffer le cœur et l’esprit.

Avec ses caquelons et accessoires de qualité, Kuhn Rikon sublime ce plat emblématique en alliant style et convivialité à chaque partage. Prêts à transformer votre prochaine soirée fondue en un moment inoubliable ?

Le choix du caquelon est essentiel pour réussir votre fondue.Selon la matière et le style, chaque modèle offre une expérience unique. Kuhn Rikon propose un éventail de caquelons pour la fondue, déclinés en différentes finitions : fonte, aluminium ou céramique de qualité supérieure. La plupart sont compatibles avec l'induction et arborent un design suisse traditionnel.

Caquelons en fonte : robustesse et élégance

Si vous cherchez un caquelon qui conserve la chaleur de manière optimale, optez pour un modèle en fonte. Ce matériau robuste garantit une répartition homogène et une excellente conservation de la chaleur. Le nouveau caquelon en fonte noire de Kuhn Rikon combine sobriété et fonctionnalité. Il s’adapte aux cuisinières à induction et, grâce à ses deux poignées opposées, il facilite le transport de la cuisinière au réchaud. Un incontournable pour les amateurs de design et de convivialité.

Découvrez ici les caquelons en fonte de Kuhn Rikon.

Caquelons en céramique : tradition et convivialité

Pour une ambiance chaleureuse et traditionnelle, le caquelon en céramique est une valeur sûre. Il offre une répartition optimale de la chaleur et est très facile à nettoyer. Ornés de motifs traditionnels, ces caquelons ajoutent une touche décorative à la table. La collection illustrée des motifs du peintre suisse Alois Carigiet, peints à la main dans l'une des dernières manufactures de céramique en Suisse, en est un parfait exemple. Les caquelons « Ursli », « Promenade en luge » et « Chalet alpin » présentent des scènes inspirées des montagnes de l'Engadine. Chaque pièce est unique et séduira les amateurs de tradition et d'artisanat.

Découvrez ici toute la collection Carigiet.

Caquelons en aluminium: légèreté et durabilité

Les caquelons en aluminium se distinguent par leur légèreté et leur rapidité de chauffe, idéales pour un service rapide. Le caquelon Alpine en aluminium 100% recyclé est respectueux de l'environnement et très efficace, parfait pour une agréable soirée fondue réunissant quatre à six personnes. Le revêtement en céramique permet un nettoyage facile. De plus, il convient à tous les types de cuisinières, y compris l'induction.

Découvrez ici le caquelon Alpine en aluminium recyclé.

Caquelons en acier chromé : pour varier les plaisirs

Un caquelon en acier chromé est recommandé pour les fondues à la viande ou au bouillon. Ce matériau supporte les températures élevées nécessaires pour cuire rapidement les morceaux de viande, tout en étant facile à nettoyer.

Découvrez ici les caquelons pour la fondue à la viande.

Kuhn Rikon invite à redécouvrir la magie des soirées fondue en famille et entre amis, avec des pièces qui font de chaque repas une véritable célébration. Trouvez le caquelon idéal sur kuhnrikon.com

Cet article est une publicité.