Gly-Coramin® - pratique pour les déplacements

Gly-Coramin® contient non seulement du glucose, mais aussi du nicéthamide. Il s'agit d'une substance active du groupe des analeptiques qui exerce une action stimulante sur la circulation, le système nerveux et la respiration, en augmentant principalement la fréquence respiratoire et moins le volume respiratoire. Ainsi, il est possible de surmonter les apparitions de fatigue lors d'efforts physiques ainsi que les troubles provoqués par un séjour en altitude ou des changements de pression atmosphérique, comme par exemple lors de la randonnée. Gly-Coramin® sont des comprimés à sucer que l'on peut laisser fondre dans la bouche. L'effet est ressenti rapidement et, si nécessaire, plusieurs comprimés à sucer peuvent être pris au cours de la journée (max. 10 comprimés/jour). Gly-Coramin® ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 16 ans.

Avis aux sportifs :

La prise de Gly-Coramin® peut en outre entraîner une réaction positive lors des contrôles antidopage.

