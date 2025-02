Les ZSC Lions visent la couronne européenne

1/6 Les trois stars des deux finalistes: Patrick Geering, ZSC Lions Photo: City-Press

La Champions Hockey League fait battre les cœurs des fans de hockey sur glace à Zurich, où l’on se souvient avec émotion du titre européen remporté par les Lions en 2009. Aujourd’hui, 16 ans plus tard, les ZSC Lions se retrouvent sous les feux de la rampe européenne. Lors de la finale de la CHL le 18 février, les Zurichois recevront un grand nom du hockey sur glace suédois, Färjestad Karlstad. Les ZSC Lions ayant gagné l’avantage de la glace en accumulant plus de points sur l’ensemble de la saison de CHL, ils peuvent compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters.

Une partie qui s’annonce serrée

Les deux finalistes se sont affrontés pour la dernière fois en Champions Hockey League durant la saison 2014/15. Les deux matchs de la phase de poule étaient alors allés en prolongation, avec Färjestad remportant la mise (3:2 ap et 4:3 ap).

Même si les résultats d’il y a dix ans ne sont guère plus parlants, la rencontre s’annonce néanmoins serrée. Les deux équipes étaient au coude-à-coude durant cette édition de la CHL, terminant la saison régulière à la 1re (Färjestad, 17 points) et 2e (ZSC Lions, 14 points) place. Les deux équipes ont permuté au classement durant les play-offs (1er ZSC Lions, 30 points ; 2e Färjestad, 29 points), ont marqué le même nombre de buts sur l’ensemble de la saison (49) et se sont montrées presque aussi efficaces défensivement l’une que l’autre (Färjestad 22 buts encaissés, ZSC 24).

Qui sera Top Scorer ?

Les joueurs des deux finalistes sont également en compétition pour le titre de meilleur pointeur. Trois d’entre aux sont encore en lice pour la distinction de meilleur scorer européen : Sven Andrighetto (ZSC Lions, 20 points), Oskar Steen (Färjestad, 18 points) et Denis Malgin (ZSC Lions, 17 points). En accumulant des points en finale, chacun de ces joueurs peut remporter cette récompense.

Finale de la CHL 2025 à la télévision : La finale de CHL opposant les ZSC Lions à Färjestad Karlstad sera diffusée en direct le 18 février à 20h15 sur : SRF 2, RTS 2 et RSI LA 2

