Local, durable … Ces mots sont partout en 2024, non ? On les utilise souvent pour avoir l'air engagé. Mais au fond, qu’est-ce qu’ils signifient vraiment, et quelle importance ont-ils ?

Bon, pas besoin de tourner autour du pot : ces mots sont cruciaux pour notre planète. Et, je vais t’expliquer tout ça à ma manière, avec ma petite touche et un exemple bien concret : les vins du Valais.

J’ai capté ton attention, n’est-ce pas ?! Parfait ! Mais attends un peu avant de t’installer pour l’apéro, on va faire un petit tour dans les vignes, grimpe dans mon bascot (oui, je parle bien de mon vieux véhicule agricole – rigole pas, il est peut-être lent, mais même chargé, il sera toujours plus rapide que toi ). D’ailleurs, regarde ce que je t’ai apporté, un petit trésor : une bouteille de vin valaisanne... Je te laisse un moment pour l’admirer… Regarde sa couleur, ses reflets, tu sens déjà qu’elle a une histoire à raconter, non ? Ce qu’elle a vécu ?

Parce que, soyons honnêtes, la base du vin c’est du raisin. Mais attention, pas n’importe quel raisin. Celui-ci, il est spécial, il a grandi ici, autour de nous, dans ce vignoble, en affrontant les maladies et les caprices de la météo. Ce raisin, il n’est pas né dans un vignoble lointain, il a vécu toute l’année avec son vigneron, sous toutes ses formes, du raisin brut à ce divin nectar, et ça, c’est ce qui fait sa singularité.

Donc, tu vois, ce n’est pas juste un raisin ou un vin qui a grandi quelque part. C’est un produit qui a vécu, qui a été façonné par son environnement et son vigneron. Et quand tu dégustes ce vin, tu goûtes un peu de cette histoire, un peu de ce climat, un peu de cette terre et bien ça, tu vois c’est ça le local !

Et que dire de la durabilité ? C’est là que le vin local devient un modèle de vertu. Ce n’est pas juste une boisson alcoolisée, c’est un engagement. Le vigneron qui cultive de manière durable, il ne parle pas d’écologie avec des mots compliqués. Non, il agit. Il prend soin de ses vignes et son vin : sans traitements nocifs, avec des méthodes saines mais surtout, avec le cœur. Juste de l’authenticité.

Tu as bien compris : local et durable, ce ne sont pas juste des mots à la mode, mais des enjeux essentiels pour l'avenir de notre société. Alors, régale-toi avec tous les délices de ta région et je fais le pari qu’il y a en a une quantité !

