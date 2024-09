La phase décisive de la saison régulière de Champions Hockey League débute en octobre. Les quatre équipes suisses en lice sont bien placées pour atteindre les play-offs. Le suspense et du hockey de première qualité sont garantis lors des journées 5 et 6 de la CHL.

Pour terminer la saison régulière, Fribourg-Gottéron disputera deux matchs à domicile à la BCF Arena. Photo: © Adrien Perritaz 1/5

Après quatre journées de Champions Hockey League, deux équipes suisses pointent dans le top 5. Le Lausanne HC figure en 2e place du classement des clubs européens, tandis que les ZSC Lions sont actuellement 5e. Tous deux ont remporté trois de leurs quatre premiers matchs.Occupant actuellement le 13e rang parmi les 24 meilleures équipes européennes, Fribourg-Gottéron a, lui aussi, les play-offs en ligne de mire. Après avoir connu un début de saison de CHL en demi-teinte et s’être imposé lors des matchs 3 et 4, le Genève-Servette HC, tenant du titre, talonne désormais les Fribourgeois au classement.

Lors des deux ultimes matchs de saison régulière en octobre, les quatre équipes suisses tenteront, d’une part, de décrocher une place en play-offs parmi les 16 meilleurs et, d’autre part, de se positionner au mieux dans le classement général en vue du tour à élimination directe. En effet, les affiches seront alors composées en fonction du classement (1er vs 16e, 2e vs 15e, etc.).

Pour terminer la saison régulière, Fribourg-Gottéron disputera deux rencontres à domicile (8 et 15 octobre, 19h45, contre les Eisbären Berlin et les Straubing Tigers), tandis que les autres représentants suisses joueront une fois à domicile et une fois à l’extérieur. Les ZSC Lions accueilleront les Anglais Sheffield Steelers, grande surprise de cette édition de CHL, le 8 octobre à 19h45. Le lendemain, le Genève-Servette HC affrontera le KAC Klagenfurt à Neuchâtel, la Patinoire des Vernets étant en rénovation. Le Lausanne HC sera opposé aux Norvégiens de Storhamar Hamar à la Vaudoise aréna. Les deux matchs débuteront à 19h45. Ces trois équipes termineront la saison régulière à l’extérieur (ZSC contre Klagenfurt, Lausanne contre Tappara Tampere et Servette contre Fehérvár AV19).

Le calendrier des matchs des équipes suisses et les billets Du hockey sur glace européen du plus haut niveau t'attend avec le retour de la Champions Hockey League dans les stades suisses. Le calendrier des matchs des équipes suisses et les billets pour leurs rencontres à domicile sont disponibles ici. Tous les matchs des équipes suisses ainsi qu'une multitude de rencontres de Champions Hockey League seront en outre diffusés en direct sur MySports.

Le « Play of the Night » de Michael Raffl lors de la 3e journée:

Cet article est une publicité.