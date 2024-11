Les ZSC Lions ont terminé 2e de la saison régulière. Photo: Berend Stettler 1/5

La saison régulière a souri aux Suisses : trois des quatre représentants de la National League se sont classés parmi les cinq meilleures équipes européennes, s’assurant ainsi une position idéale pour les play-offs de CHL. Pour le tour à élimination directe, qui débute les 12 et 13 novembre, les affiches sont en effet composées en fonction du classement (1er vs 16e, 2e vs 15e, etc.).

Les ZSC Lions, 2e au classement, sont opposés aux Straubing Tigers, équipe de DEL. Pour leur deuxième participation à la CHL, les Allemands se sont une nouvelle fois qualifiés pour les play-offs, en tremblant. Durant la saison régulière, l’équipe emmenée par le top scorer Marcel Brandt a battu le Champion de Suède Skellefteå AIK et le Vice-champion tchèque Dynamo Pardubice.

5e au terme de la saison régulière, Fribourg-Gottéron affronte les Suédois de Växjö Lakers. Si le quadruple champion de SHL affiche un bilan en demi-teinte durant la saison en cours, il s’est montré convaincant en play-offs de CHL dans le passé, notamment contre des équipes suisses. Les ZSC Lions s’étaient ainsi inclinés face à Växjö en quarts de finale en 2015/16, tandis que le SC Bern avait connu le même sort la saison suivante. Genève-Servette est parvenu à renverser la vapeur en 2023/24 en battant les Växjö Lakers, alors Champions de Suède en titre, pour une place en finale.

Enfin, ces 8e de finale verront un duel 100% suisse qui s’annonce électrique, le derby lémanique. Le Lausanne HC, 3e de la saison régulière, accueille le Genève-Servette HC, tenant du titre. Cette affiche est une première en CHL. Jusqu’ici, seule une rencontre a vu des équipes de National League s’affronter en CHL : en 2016/17, les ZSC Lions avaient éliminé le HC Lugano en 8e de finale sur le score global de 6:5.

Les 8e de finale débutent avec les matchs aller les 12 et 13 novembre. Les quarts-de-finalistes seront connus à l’issue des matchs retour les 19 et 20 novembre.

Le jeune talent de la relève de Fribourg-Gottéron Jan Dorthe signe un coup du chapeau lors de la cinquième journée:

