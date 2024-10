La Suisse importe chaque mois près d’un milliard de francs d’énergies fossiles, en priorité du pétrole et du gaz. Alors on continue comme ça ? L’entreprise Groupe E dit NON et mise sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergique. Pour le bien de notre planète.

Jacques Mauron, directeur général de Groupe E Photo: stemutz

En matière d’énergie, il y a de bonnes nouvelles. On peut citer la croissance fulgurante de la production d’énergie solaire dans notre pays mais aussi l’acceptation le 9 juin de la loi sur l’électricité qui va favoriser le développement des énergies renouvelables. « Cela va dans le bon sens, mais il nous faut aller plus vite pour décarboner notre consommation d’énergie », souligne Jacques Mauron, directeur général de Groupe E.

Celui qui est à la tête de Groupe E depuis cinq ans a donc revu la stratégie de l’entreprise. Pour y parvenir, il a impliqué l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices, mais aussi clientes et clients ainsi que spécialistes du domaine. A la clef, une nouvelle mission ambitieuse et engagée : « Accélérer ensemble la transition énergétique ».

« Cette démarche participative a permis de placer notre clientèle au centre de notre action, car c’est ensemble que nous parviendrons à atteindre un avenir sûr et durable, explique-t-il.

Investissements massifs pour la transition énergétique

Afin de concrétiser sa démarche, Groupe E investit 2 milliards de francs durant ces dix prochaines années, notamment en faveur des réseaux de chauffage à distance et du développement des énergies renouvelables, dans l’hydraulique, le photovoltaïque et l’éolien, qui produit ¾ de son électricité en hiver justement lorsque les besoins sont les plus importants.

A cela s’ajoutent l’intelligence des réseaux électriques, la promotion de l’efficacité énergétique ou encore des solutions globales qui permettent d’optimiser la consommation d’énergie.

A la recherche de nouveaux talents

Plus que jamais, Groupe E a besoin de spécialistes du domaine. Pour ce faire, l’entreprise propose des formations continues indispensables dans un domaine d’activité en pleine évolution. « Nous pouvons être fiers de ce que nous entreprenons car nous travaillons en faveur d’une planète viable », conclut Jacques Mauron.

